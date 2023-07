Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii clasei a VIII-a au fost repartizati la liceu, in funcție de una dintre optiunile exprimate. In Top 20 licee din țara dupa ultima medie de admitere se numara si trei școli din Cluj.

- 481 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut la Evaluarea Naționala o medie de la 9 in sus. Un numar aproape dublu, mai exact 849 elevi, au mediile la Evaluarea Naționala sub nota 5 și vor ajunge la un liceu cu aceasta medie. Astazi elevii vor vedea pe site-ul ministerului Educatiei liceul la care…

- La stația meteo Amundsen-Scott South Pole maxima a fost de -31,9 C, la o saptamana dupa ce fusese -72 C. Media lunii iulie la Polul Sud este in jurul a -60 C, relateaza HotNews.ro. Cea mai scazuta temperatura masurata vreodata la Polul Sud a fost de -82 C, iar cea mai ridicata, -12,3C, in decembrie…

- Nu este nici o medie de 10 la BACALAUREAT in județul Dambovița, potrivit rezultatelor inainte de contestații. Cea mai mare medie in județul Dambovița, a fost 9, 98 urmata de o alta medie de 9, 95 și 9, 86. Rezultatele sunt foarte slabe la unele licee care in fiecare an au fost codașele județului.…

- Cum se face repartizarea pe licee 2023. Singurul caz in care media din timpul anilor de gimnaziu se ia in considerare, este prevazuta clar. Elevii de clasa a VIII-a au aflat notele la Evaluarea Naționala 2023, astfel ca acum urmeaza repartizarea la licee. Abia dupa, elevii se vor putea relaxa și bucura…

- Romania Educata! Școala in care niciun elev nu a trecut de media 5 la Evaluarea Naționala. Cea mai mare medie a fost de 4.10, iar un elev a luat doar 1.10Subiectele de la Evaluarea Naționala 2023 le-au dat mari batai de cap elevilor unei școli din Romania. Dupa publicarea rezultatelor de la Evaluarea…

- Organizatorii UNTOLD si Neversea sunt alaturi de elevii de 10 ai Romaniei intr o noua initiativa ldquo;BAC DE 10". Performanta elevilor de 10 va fi recompensata cu experiente memorabile si anul acesta.Ajunsa la cea de a 9 a editie, cea mai longeviva campanie de incurajare a performantei prin educatie…

- Investiție in valoare de 420.898.371 lei (fara TVA) prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). 1.120 de solicitanți vor beneficia de cel puțin un laborator inteligent, dintre aceștia 315 vor beneficia și de un al doilea laborator. Printre beneficiile laboratoarelor inteligente: vor contribui…