Sute de kilometri de gazoduct vor fi construiți în țară CHIȘINAU, 15 ian - Sputnik. „Moldovagaz" informeaza ca peste 130 de kilometri de gazoduct s-au construit in 2020 in 58 de localitați din țara, iar pentru asta s-a achitat 59 de milioane de lei. © Sputnik / Mihai CarausMoldovenii consuma tot mai multe gaze: Cați au fost deconectați pentru datoriiPotrivit instituției, in perioada 2021-2022 este preconizata construcția a aproximativ 550 de kilometri de gazoduct nou. Dintre aceștia, 150 revin rețelelor interrurale. Investițiile in rețelele de distribuție a gazelor vor constitui aproximativ 290 de milioane de lei, inclusiv TVA.

