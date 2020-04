Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Delta Dunarii au confiscat peste 780 de kilograme de peste, in urma unei actiuni pentru combaterea braconajului piscicol si comertului ilegal cu peste. "La data de 21 aprilie 2020, politistii Serviciului de Politie Delta Dunarii din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane au…

- Politistii din Delta Dunarii au confiscat peste 780 de kilograme de peste, in urma unei actiuni pentru combaterea braconajului piscicol si comertului ilegal cu peste. La data de 21 aprilie 2020, politistii Serviciului de Politie ,,Delta Dunarii" din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane…

- Polițiștii BCCO București au confiscat peste 3 kilograme de heroina adusa din Turcia și au reținut patru persoane, intr-un dosar care vizeaza traficul internațional de droguri de mare risc, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Captura record de droguri in Japonia: politistii au confiscat 700 de kilograme de cocaina, cea mai mare cantitate descoperita vreodata in tara insulara. Pe piata neagra, valoarea stupefiantelor este de aproximativ 130 de milioane de dolari.

- Politistii au confiscat peste o tona de peste in urma controalelor efectuate in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, a anuntat, sambata, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). "In perioada 8-10 aprilie 2020, politistii Directiei de Ordine Publica - Serviciul de Politie 'Delta…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat saptamana trecuta 29 de percheziții domiciliare și au instituit masuri asiguratorii de aproape 57.600.000 de lei, informeaza IGPR.In perioada 14 – 20 martie, sub coordonarea Directiei de Investigare…

- In urma unei actiuni desfasurate in perioada 10-13 martie, politistii nemteni au confiscat material lemnos in valoare de peste 27.000 de lei. “In perioada 10 – 13 martie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice au acționat in sistem integrat impreuna cu specialiști…

- Politistii de frontiera tulceni ai Garzii de Coasta au confiscat 55 de kilograme de icre de crap, una dintre cele mai mari capturi de acest fel din ultimii ani, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat remis duminica de Garda de Coasta, cantitatea de icre era transportata fara documente legale…