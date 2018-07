Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia romanilor, prin intermediul retelei Eures, locuri de munca, cele mai multe in Germania și Olanda, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, sunt disponibile…

- Peste 1.200 de joburi sunt puse la bataie de angajatorii din 17 state europene, prin intermediul retelei EURES Romania. Care sunt ce meseriile cautate și țarile care ofera cele mai multe posturi vacante. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.247…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, la data de 28 iunie 2018, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.318 locuri de munca, cele mai multe in Olanda și Germania, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Olanda…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, (Cele mai bune oferte laptopuri) 1.283 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 412 locuri de munca: 60 manipulant depozit, 50 manipulant marfa, 50 sortator și impachetator bulbi de flori, 50 operatori…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 6 iunie sunt înregistrate aproape 1.000 de posturi pentru români în Spațiul UE.Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 993 locuri…

- Angajatorii din spatiul economic european au vacante 993 de locuri de munca, cele mai multe fiind in Austria, unde se cauta bucatari si camerise, in Germania, unde sunt cautati electricieni, sudori si instalatori, si in Olanda, unde angajatorii au nevoie de muncitori care sa sorteze si sa impacheteze…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati prezinta lista locurilor de munca vacante din strainatate. Astfel, in aceasta perioada, prin intermendiul retelei Eures sunt disponibile 1.295 de posturi. Olanda este una dintre tarile care ofera cele mai multe locuri de munca. Printre…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.212 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Olanda si Polonia, conform unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).