- Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 451 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Franța – 17 locuri de munca vacante: mecanici auto, vopsitori auto, tinichigii auto;Germania – 120 locuri de munca: operatori stivuitor, manipulanți…

