SUTE de imobile si autoturisme, sechestrate de la inceputul acestui an de IGPR, de la grupurile infracționale din Romania: Cate milioane de euro s-au gasit Sute de imobile si autoturisme au fost sechestrate de la inceputul acestui an, in urma actiunilor de destructurare a unor grupuri infractionale organizate, a anuntat, sambata, Inspectoratul General al Politiei