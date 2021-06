Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de straini fara documente legale se afla de la finalul lunii mai intr-o greva a foamei la Bruxelles pentru a obtine un drept de sejur in Belgia, o miscare de protest care pune sub presiune guvernul belgian, informeaza AFP. Lucru rar, rectorii unui numar de sase universitati francofone din…

- Președintele Biden s-a intalnit ieri cu regele Philippe al Belgiei la Palatul Regal din Bruxelles, iar personalul de securitate din zona a fost vazut purtand armament anti-drone cu aspect sci-fi pentru a preveni orice incident, de la fotografii aeriene la tentative de asasinat cu inalta tehnologie.…

- Principalul opozant al Kremlinlui, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a aparut pentru prima data in fața instanței dupa ce a ieșit din greva foamei. El și-a exprimat din nou opoziția fața de președintele rus Vladimir Puțin, relateaza CNN , citat de digi24.ro .

- Alexei Navalnii a anunțat ca a incetat greva foamei, dupa o perioada de peste 3 saptamani. „Incep procedura de ieșire din greva foamei", a anunțat el intr-un mesaj pe care l-a postat vineri pe Instagram. Navalnii a precizat ca medicii sai i-au spus ca a mers prea departe cu protestul sau și ca in curand…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si seful Pentagonului, Lloyd Austin, se afla la Bruxelles in aceasta saptamana pentru a-si coordona cu NATO o abordare comuna fata de mobilizarea militara rusa la frontiera cu Ucraina si pentru a discuta despre retragerea trupelor Aliantei Nord-Atlantice…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, aflat din 31 martie in greva foamei, in penitenciarul din Pokrov, unde executa doi ani și opt luni de inchisoare, a fost amenintat de administratie ca va fi alimentat cu forta, relateaza luni AFP si Reuters, citate de Agerpres . „El cantareste 77 de kg”, se…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care a intrat saptamana trecuta in greva foamei, pentru a denunta conditiile de detentie, a anuntat luni ca va continua protestul, in pofida faptului ca are febra si o tuse puternica, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.