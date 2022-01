Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a transmis luni ca „nu regreta nicio secunda” ca a revenit in Rusia din Germania si i-a indemnat pe ruși sa nu le fie frica. Mesajul militantului anticorupție pe rețelele sociale a fost transmis in ziua cand se implinește exact un an de la arestarea sa, relateaza Afp,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa se întoarca pagina în cazul otravirii liderului opozitiei ruse Alexei Navalnîi, din lipsa de probe.„Am trimis mai multe solicitari din partea Procuraturii ruse pentru a obtine materiale care sa confirme otravirea. Nu exista…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca adjunctul ministrului de externe, negociatorul Serghei Riabkov, este gata sa se deplazese oricand in orice țara neutra, pentru a incepe discuțiile cu SUA.Totodata, reprezentatul de la Kremlin a mai spus ca președinții Vladimir Putin și…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…

- Rusia vede in dorinta afisata a Ucrainei de a recupera Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, drept o "amenintare directa" la adresa sa, a declarat joi Kremlinul in plina escaladare a tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters. "De fapt, vedem aceasta ca pe o amenintare…