Sute de hectare din padurea amazoniana se vand ilegal pe Facebook. Cum sunt incurajate vanzarile terenurilor triburilor indigene Imense terenuri protejate din padurea amazoniana din Brazilia si zone rezervate pentru triburi indigene sunt vandute ilegal pe platforma Marketplace a retelei de socializare Facebook, arata o ancheta BBC.



Unele loturi de vanzare au dimensiuni impresionante, cat 1.000 de terenuri de fotbal, noteaza Digi24.ro.



Facebook sustine ca este pregatita sa lucreze alaturi de autoritatile locale, insa nu va lua masuri pe cont propriu pentru a opri vanzarile ilegale.



Despadurirea din padurea amazoniana



Multi vanzatori recunosc ca nu au titlu de proprietate pentru terenul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

