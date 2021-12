Stiri pe aceeasi tema

- Ploile de Craciun au produs probleme și in județul Arad. Avertizarile hidrologilor din pacate s-au adeverit: in ceasta dimineața, in zona Almaș, erau acoperite de apa Crișului Alb peste 500 hectare de teren. Inca apa nu a patruns in sat dar localnicii sunt pregatiți sa intervina, o echipa de voluntari…

- Un drum judetean este inchis, in zona comunei Dieci, iar pe altul se circula cu dificultate, in zona comunei Almas, in timp ce sute de hectare de terenuri agricole au fost inundate, dupa revarsarea Crisului Alb din cauza precipitatiilor abundente din ultimele zile. Crisul Alb a depasit cota de inundatie…

- Hidrologii au emis duminica o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din 7 județe din vestul țarii. De asemenea, rauri din alte județe sunt sub avertizare Cod galben. Potrivit hidrologilor, Codul portocaliu este valabil pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Repede (judetele:…

- Hidrologii au emis vineri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din noua județe. Avertizarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice Tur (judetul Satu Mare), Lapus (judetul Maramures), Crisul Repede (judetele: Cluj si Bihor), Crisul Negru (judetele: Bihor si Arad), Crisul Alb (judetele:…

- Ploile din ultimele zile au facut ravagii in mai multe zone din tara. Mai multe gospodarii din județele Valcea, Prahova și Mehedinți au fost inundate in urma ploilor abundente. Pompierii militari au intervenit cu pompe pentru evacuarea apei din curți. Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore,…

- In fiecare zi, 40-50 de pacienți cu forme grave de Covid așteapta, unii chiar și cateva zile, eliberarea paturilor in secții, ocupate cu alți bolnavi care lupta pentru viața, atrag atenția medicii...

- Ivermectina a fost numita un medicament „miraculos” Covid, susținut de anti-vaxxeri și recomandat de autoritațile sanitare din unele țari. BBC a dezvaluit ca exista erori grave intr-o serie de studii cheie pe care se bazeaza promotorii medicamentului. De cațiva ani, ivermectina este un medicament antiparazitar…