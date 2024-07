Stiri pe aceeasi tema

- Seceta distruge agricultura Fermierii vor putea primi despagubiri intre 200 si 250 de euro pe hectar pentru culturile distruse de seceta in acest an, suprafata calamitata pana in prezent fiind de aproape doua milioane de hectare la porumb si floarea-soarelui si de 100.000 de hectare la grau si rapita,…

- Caldura si seceta au compromis mare parte din culturile de porumb neirigat din sudul si estul tarii. De asemenea, culturile de floarea-soarelui au fost afectate. Culturile de porumb au fost compromise din cauza caldurii excesive si a lipsei acute de umiditate de pe intreaga suprafata a judetului Olt.…

- Nicolae Ciuca, presedintele PNL, a dezvaluit, intr-un clip video pe Facebook, care sunt cele doua lucruri care trebuie rezolvate pentru ca agricultura romaneasca sa fie una performanta si pentru ca Romania sa nu ramana doar un furnizor de materie prima.

