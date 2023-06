Stiri pe aceeasi tema

- Este cod roșu de ploi torențiale in județul Covasna. Sunt vizate trei localitati: Bațani, Belin Și Malna. Meteorologii anunța cantitați de apa de peste 50 de litri pe metrul patrat.

- Codul portocaliu de vijelie și-a facut simțita prezența in noaptea de vineri spre sambata, in vestul țarii, cu rafale puternice de vant și ploi torențiale. Astfel, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru: degajarea unui copac cazut pe șosea, in municipiul Arad, Bulevardul Dragalina;…

- In urma precipitațiilor abundente din ultima ora, pompierii militari suceveni intervin cu forțe și mijloace pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii pe raza localitaților Stulpicani și Vama (zona Salatruc). Misiunile sunt in dinamica. The post Gospodarii inundate in Stulpicani și Vama. Pompierii…

- Mai multe gospodarii din judetul Dolj au ramas izolate, dupa ce apele unui parau au distrus un pod. Trei persoane au fost evacuate. ISU a transmis mesaj RO-Alert in zonele vizate de fenomenele meteorologice periculoase.”Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate de Cod Portocaliu,…

- Potrivit ISU Sibiu, pompierii au actionat in aproximativ 25 de cazuri.''In urma precipitatiilor inregistrate in aceasta dupa-amiaza, 20 de pompieri militari sibieni au actionat pentru scoaterea apei din aproximativ 25 de locatii (subsoluri de case - pivnite, garaje subterane, gospodarii - curti). S-a…

- Zeci de gospodarii și terenuri agricole au fost inundate, ieri in municipiul Dragașani, județul Valcea. Apa de aproape jumatate de metru a patruns și in 5 case din Dragașani. In urma ploilor de ieri, 5 locuințe situate pe strada Abatorului, au fost inundate. Aici este o zona joasa, inundabila, unde…

- Mai multe gospodarii și gradini din municipiul Lugoj au fost inundate, in urma ploii abundente de luni dupa-amiaza. ISU Timiș a anunțat ca pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj au fost solicitați sa intervina pentru evacuarea apei pe strazile Tirol, Fagetului și Poalele Viilor. „Pe…

- Doua curți din cartierul Cicoarei din muncipiul Iași și mai multe gospodarii din localitatea Hlincea au fost inundate de ploile din ultimele 24 de ore. Au fost cantitați mari de precipitații inregistrate in intervale scurte de timp, iar la acumularea de la Pircovaci s-au facut deversari controlate.…