- Apele au facut prapad in comunele Palanca și Brusturoasa, din județul Bacau. Codul Roșu de aseara a adus precipitații care au inundat peste 100 de gospodarii și au umflat raul Trotuș. Mai mulți localnici au postat imagini cu nenorocirile produse de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Zeci de gospodarii sunt izolate in Vrancea Foto: CJ Vrancea Aria ploilor se extinde în aproape toata tara. Premierul Florin Cîtu are o videoconferinta cu prefectii pe aceasta tema. Meteorologii au extins si prelungit codurile galbene si portocalii vor fi în vigoare pâna…

- In municipiul Tarnaveni au fost inundate curțile a doua gospodarii, fara afectarea locuințelor. Viitura s-a revarsat pe carosabil. De asemenea, in localitatea Bobohalma, mai multe poduri, șapte gospodarii și o pivnița au fost inundate.Și in localitatea Mica a fost inundat subsolul unei locuințe. In…