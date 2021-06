Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Ghinea a declarat, miercuri seara, la un post TV, ca USR-PLUS susține varianta in care pensiile speciale, cu excepția celor primite de magistrați, sa fie aliniate cu contribuția, insa ca nu exista consens la nivelul coaliției de guvernare privind ce categorii de pensii speciale ar fi vizate.„Sunt…

- Instantele de judecata au prelungit mandatele de arestare emise pe numele a trei persoane acuzate de trafic de droguri de risc și mare risc. Un alt inculat din acest dosar este judecat in stare de arest la domiciliu, iar alti trei sub control judiciar. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatii au vandut…

- Trei foști parlamentari de Alba au dat in judecata Senatul și Camera Deputaților pentru a-și recupera pensiile speciale. Fostul senator Alexandru Pereș a pierdut in urma acestei decizii peste 12.000 de lei Trei foști parlamentari de Alba au dat in judecata Senatul și Camera Deputaților pentru a-și recupera…

- Șapte foști parlamentari, in frunte cu Ioan Oltean, retras din viața politica in urma cu cațiva ani buni, iși vor pensiile speciale inapoi. In acest sens au deschis un dosar la Tribunalul Bistrița-Nasaud și au chemat in judecata Camera Deputaților și Senatul și secretarii celor doua structuri. Aparent…

- Aproximativ 40 de milioane de lei, reprezentand pensiile speciale pentru senatori si deputati , au fost transferati in Fondul de Rezerva Bugetara pentru anul 2021, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, pe Facebook. Aceasta suma, potrivit oficialului Guvernului, va putea fi astfel…

- Politic Cine sunt cei cinci foști parlamentari de Teleorman care iși cer pensiile speciale inapoi, in instanța aprilie 16, 2021 11:36 Cinci foști senatori și deputați de Teleorman iși cer inapoi, in instanța, pensiile speciale, abrogate cu aproape doua luni in urma. Cei cinci foști parlamentari au…

- Camera Deputatilor a respins marti cateva zeci de proiecte de lege, printre care se numara si cel privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii, introducerea pensiilor speciale pentru alesii locali sau declararea datei de 10 august drept „Ziua Unitatii Civice”.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dat, saptamana trecuta, o hotarare definitiva intr-un dosar in care doi inculpati au fost acuzati de fraudarea fondurilor europene. Acestia ar fi fost ajutati de trei functonari din cadrul APIA Dolj la data faptelor si secretarul unei comune doljene. Initial,…