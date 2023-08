Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii din Polonia au facut o descoperire macabra intr-o necropola medievala din Dabrowa Chelminska, un oraș aflat la aproximativ 300 de kilometri de capitala Varșovia. Conform The Independent, oamenii de știința au excavat ramașițele unui copil “vampir” de 7 ani care a murit in secolul XVII-lea…

- Cel putin cinci persoane au murit in Italia dupa furtunile violente produse in nord si in urma incendiilor din Sicilia. Guvernul ar putea decreta starea de urgenta in regiunile cele mai afectate.

- Tragedie in comuna Sacuieu, județul Cluj! Opt vaci și doi barbați, ingrijitori ai animalelor, au fost gasiți morți pe un camp. Polițiștii cerceteaza cazul, insa o prima ipoteza ar fi ca aceștia au fost loviți de trasnet.„La data de 12 iulie a.c., in jurul orei 21.40, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala…

- Doi frați romani de 6 și 7 ani au fost gasiți fara viața intr-un lac de acumulare adand de trei metri, din Italia. Parinții le-au gasit doar papucii la mal. Parinții au alertat autoritațile dupa ce micuții au disparut din casa in care locuiau, de langa cartierul Fonterosa, in zona Foggia. Ei le-au mai…

- O nenorocire s-a abatut asupra unei familii de romani aflate in Italia. Doi copii au pierit in condiții tragice. Cei doi frați, in varsta de 6 și 7 ani, au disparut din locuința in care stateau, situata in localitatea Manfredonia (provincia Foggia din Puglia), potrivit rotalianul.com. S-ar fi intamplat…

- Trei persoane au fost gasite moarte in orasul Nottingham, in Anglia, iar alte trei persoane au fost ranite de o duba, in incidente care au legatura intre ele, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro. Un barbat in varsta de 31 de ani a fost arestat, a anunțat poliția locala.

- Trupurile neinsuflețite ale celor doua femei au fost descoperite luni, 5 iunie, intr-un apartament din centrul Bacaului, dupa ce un vecin a alertat autoritatile, informeaza IPJ Bacau.Politistii au fost sesizati de un barbat de 68 de ani din Bacau, care a remarcat ca din dreptul unui apartament din blocul…

- Intamplare șocanta in Bacau. Doua femei au fost gasite fara viața, intr-un apartament de langa magazinul Luceafarul, din centrul municipiului. Ușa era inchisa pe dinauntru, iar trupurile celor doua erau in stare de putrefacție, potrivit Pro Tv. Surse din ancheta spun ca ar fi vorba despre o mama și…