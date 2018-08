Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita atrage atentia cetatenilor: Atentie la ofertele de munca in strainatate! Fiti prudenti astfel incat sa nu deveniti victima unor inselaciuni in acest domeniu! Pentru prevenirea inselaciunilor in domeniul ofertelor de ocupare a unui loc de munca in strainatate,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a facut, luni, un apel catre functionarii din ministere sa nu avizeze acte normative despre care nu stiu ca sunt 100% legale si le-a transmis acestora ca nu sunt singuri.

- Oamenii de afaceri ataca modificarile la Codul Penal, argumentand ca funcționarii vor putea provoca pierderi companiilor acționand discreționar, distorsionand piața concurențiala, lipsa de raspundere putand duce la cheltuirea frauduloasa a banilor publici. Modificarile la Codul Penal au fost adoptate…

- Functionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care nu sunt asigurați cu spațiu locativ, vor beneficia de o compensație baneasca pentru chirie, in cuantumul prevazut de contractul de inchiriere (subinchiriere) a locuinței, suma care sa nu

- Gaokao, echivalentul Bacalaureatului in China, care a fost numit „cel mai inspaimantator examen al maturitații” din lume, este cel mai important eveniment din viața elevilor din aceasta țara. Pentru milioanele de tineri chinezi, copiatul poate insemna un bilet spre inchisoare.

- Zeci de angajatori s-au trezit cu verificari pe linie de munca, in saptamana 29-31 mai, fiind vizate mai multe domenii de activitate: comert, agricultura, transport, comert, restaurante, baruri, piterii, alimentatie publica, silozuri, alte domenii de activitate.

- Președintele Senatului, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, a susținut joi ca abuzul in serviciu este o „moștenire stalinista” și ca Romania sta prost la capitolul absorbției fondurilor europene pentru ca funcționarii din ministere s-ar teme sa mai semneze acte.

- Polițiștii locali de la Rutiera și de la Ordine Publica au dat in cateva ore 14 amenzi in valoare de 2.020 de lei și 18 puncte penalizare, dupa ce au „periat” intreaga zona a Garii Brasov pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publica. Au fost luati in vizor soferii grabiți care opresc/parcareaza/staționeara…