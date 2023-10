Stiri pe aceeasi tema

- Meta a declarat vineri ca ia masuri, inclusiv eliminarea laudelor si a sprijinului pentru Hamas de pe platformele sale, dupa ce Uniunea Europeana a mustrat companiile care dețin rețele sociale ca nu au facut suficient pentru a combate dezinformarea, transmite Reuters.

- Consilierul american pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a declarat marți (10 octombrie) ca douazeci sau mai mulți americani sunt disparuți, in urma atacului grupului islamist palestinian Hamas asupra Israelului in weekend, care a facut sute de morți, potrivit Reuters. „ Credem ca exista douazeci…

- O secție centrala de poliție din Ierusalim a fost luata cu asalt de sute de oameni care iși cauta cu disperare rudele, copiii și prietenii rapiți de palestinienii din Fașia Gaza, duminica. Oamenii nu mai știu nimic despre cei dragi, dupa ce aceștia au disparut fara urma in atacurile Hamas incepute sambata,…

- Cum a intrat Hamas in Israel? Filmul evenimentelor din 7 octombrie 2023Un atac surpriza al Hamas asupra Israelului, care a implicat barbati inarmati care au patruns dincolo de barierele de securitate si o avalansa de rachete lansate din Gaza, a avut loc sambata, in zorii zilei, in timpul marii sarbatori…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat "Operatiunea Al-Aqsa Flood" impotriva Israelului, de unde sunt lansate cateva sute de rachete, informeaza AFP, potrivit news.ro.Atacurile au provocat moartea a cel putin o persoana si au ranit alte 15. Barbati…

- Institutul National pentru Sanatate si Excelența in Ingrijire din Marea Britanie a adoptat avizul pozitiv și a recomandat utilizarea a noua tehnologii de inteligența artificiala. Cu ele, medicii vor putea efectua radioterapia cu fascicule externe in cazul cancerului pulmonar, de prostata și colorectal.…

- Papa Francisc a facut apel, marti, la o reflectie globala cu privire la potentialele pericole ale inteligentei artificiale (AI), atragand atentia asupra „posibilitatilor perturbatoare si a efectelor ambivalente” ale noilor tehnologii, transmite Reuters. Papa, in varsta de 86 de ani, care a spus anterior…

- Guvernul norvegian a fost vizat de un atac cibernetic. Mai multe ministere au fost afectate, potrivit Reuters. 12 ministere guvernamentale norvegiene au fost afectate de un atac cibernetic. Anunțul a fost facut luni, prin intermediul unui comunicat de presa, de Ministerul norvegian al Administrației…