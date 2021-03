Stiri pe aceeasi tema

- Sute de evenimente au fost planificate in Italia pentru a marca 700 de ani de la moartea poetului national Dante Alighieri, in ciuda pandemiei de COVID-19, a anuntat ministrul Culturii, Dario Franceschini, potrivit DPA, anunța AGERPRES. Lecturi, expozitii, concerte si simpozioane se afla pe…

- „Cuvinte alese și oferite in dar de personalitați ale culturii romane” este un eveniment realizat exclusiv cu ocazia sarbatoririi zilei de Marțișor și dedicat publicului din Italia, un proiect lansat...

- Samira Zargari, antrenoarea echipei feminine de schi alpin din Iran, nu va participa la Cupa Mondiala Cortina d'Ampezzo, deoarece soțul ei i-a interzis calatoria in Italia, potrivit presei iraniene. Echipa ei este formata din 4 schioare și a ajuns in Italia, acolo unde se desfașoara Cupa Mondiala incepand…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și indisponibilizat un autoturism marca Volkswagen, in valoare de peste 14.600 de lei, care figureaza ca fiind semnalat furat din Italia. Ieri, 9 februarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Ramona Badescu este o femeie implinita. Are 52 de ani si un baietel minunat, pe Ignazio, care creste frumos si are deja 1 an si 4 luni. Actrita si cantareata romanca, stabilita de 30 de ani in Italia, la Roma, a trecut prin momente grele la sfarsitul anului 2020. In luna noiembrie, tatal vedetei s-a…

- Incident terifiant pentru zeci de romani care au plecat din Italia și mergeau cu avionul spre Suceava. La scurt timp dupa decolare, in timp ce aeronava a intrat intr-un plafon de nori, fuselajul a fost lovit puternic de un fulger care i-a zguduit serios pe pasageri, scrie Antena 3. Citește…

- Mai mult de optzeci de desene din „Divina Comedie” a lui Dante Alighieri care au fost rareori prezentate public sunt expuse virtual incepand cu 1 ianuarie, cand Italia a dat startul evenimentelor prin care marcheaza 700 de ani de la moartea poetului, potrivit news.ro. Desenele, realizate de…

- Italia a lansat o cerere de oferta pentru reconstructia podelei centrale a Colosseumului, celebrul monument turistic aflat in centrul Romei, a declarat marti ministrul Culturii, Dario Franceschini, potrivit DPA. ''Este o idee minunata'', a spus acesta intr-o declaratie, reamintind ca…