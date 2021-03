Stiri pe aceeasi tema

- Sute de evenimente au fost planificate in Italia pentru a marca 700 de ani de la moartea poetului national Dante Alighieri, in ciuda pandemiei de COVID-19, a anuntat ministrul Culturii, Dario Franceschini, potrivit DPA, anunța AGERPRES. Lecturi, expozitii, concerte si simpozioane se afla pe…

- Fostul presedinte al SUA Donald Trump va participa la doua evenimente ale Partidului Republican, inclusiv la o reuniune pentru colectarea de fonduri, un semnal privind revenirea în viata politica si posibila intentie de a candida în 2024, afirma surse citate de publicatiile Politico.com…

- "In noaptea de 16/17 ianuarie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Politiei Centrul Vechi, in continuarea verificarilor privind respectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- In Italia continua restrictiile, pe fondul cresterii numarului de infectari si de decese zilnice. O noua duminica de culoare portocalie astazi in Italia, asa cum vor fi toate sfarsiturile de saptamana din luna ianuarie, cu interzicerea circulatiei cetatenilor de la o localitate la alta sau intre regiuni.…

- Anul trecut, „La Pas” s-a desfașurat in Parcul Rozelor, insa pandemia a forțat transformarea evenimentului. Astfel, programul de gastronomie sustenabila „La Pas” s-a desfașurat in 2020 timp de cinci saptamani și a reușit sa stabileasca o legatura intre producatorii locali și consumatori prin degustari…

- Primul muzeu al limbii italiene isi va deschide portile in 2021 la Florenta cu ocazia marcarii a 700 de ani de la moartea lui Dante Alighieri, a anuntat, miercuri, Ministerul Culturii, potrivit AFP, anunța news.ro. Autorul "Divinei Comedii", nascut la Florenta in 1265 si mort la Ravenna in…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 16 decembrie sint: 16 decembrie — a 351-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 15 de zile. Sarbatori…