Stiri pe aceeasi tema

- Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe este in sarbatoare. Ieri, unitatea de invațamant a deschis ediția cu numarul XXV a festivitaților dedicate omagierii patronului sau spiritual. Anul acesta, Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe aniverseaza un sfert de secol de existența.…

- Fondul de carte al noii biblioteci publice „Nicolae Colan”, inaugurata recent la Sfantu Gheorghe, va fi informatizat integral pana la finele anului 2020 si va oferi publicului acces mai facil la peste 10.000 de volume din domeniul stiintelor umaniste, a declarat arhivistul Ioan Lacatusu. Potrivit acestuia,…

- 260 de elevi și preșcolari de la unitați de invațamant din județul Covasna au susținut miercuri, la sala festiva a Școlii Gimnaziale „Varadi Jozsef” din Sfantu Gheorghe, un spectacol dedicat Zilei Naționale a Romaniei, in cadrul Festivalului de muzica și dans popular „Iubește-ți patria, copile”, evenimentul…

- In cadrul manifestarilor cultural-științifice dedicate Zilei Naționale a Romaniei, manifestari desfașurate sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Covasna, in perioada 27 noiembrie – 1 Decembrie 2019, vor avea loc ZILELE BIBLIOTECII PUBLICE „NICOLAE COLAN”, dupa urmatorul program…

- Learning Together este denumirea proiectul schimbului de tineret, intre data de 9-13 octombrie in cadrul programului Erasmus+, implementat de catre Asociația „Turulmadar”. Schimbul a inceput la Bicfalau, participanții au facut vizita la Arcuș, Sfantu Gheorghe, Baile Tușnad și Lacul Sfanta Ana. Scopul…

- Primaria Sfantu Gheorghe a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe 2020. Proiectul stabilește impozitele si taxele locale pe anul 2020 și prevede, printre altele, ca impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de…

- Elevii din ciclul primar și cei din ciclul gimnazial sunt invitați sa participe la proiectul județean „Școala mea, o șansa pentru viitor”, inscriind creații literare sau plastice. Proiectul, aflat la prima ediție, este realizat de Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, este cuprins in …

- Elevi de la școlile din municipiul Sfantu Gheorghe, coordonați de profesorii de istorie, vor participa miercuri, 9 octombrie, la o actiune de comemorare a victimelor Holocaustului. Potrivit inspectorului de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, acțiunea va avea loc de…