Sute de elevi și cadre didactice, evacuate în urma unui incendiu la o școală In jurul orei 13:00, salvatorii Stației de pompieri Babadag au fost solicitați sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care a cuprins biblioteca Școlii generale nr. 3 Babadag. Cadrele didactice, au evacuat copiii din primele momente, in total aproximativ 200 de persoane. Pompierii au intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 10 subofițeri. La fața locului s-a deplasat Prim-adjunctul Inspectorului Șef, Locotenent colonel Șoava Vasile, care a preluat comanda intervenției. Incendiul a fost lichidat in limitele gasite. A fost afectata doar o incapere. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

