In Dolj sunt 922 de elevi care provin din familii cu venituri mici. Elevii sunt la liceu si au solicitat bursa sociala „Bani de liceu”. Bursa este in cuantum de 250 de lei pe luna si poate fi folosita pentru a achita cazarea in camine sau pentru cheltuieli curente. Banii sunt solicitati atat de elevi care invata in licee din orase, cat si de elevii de la liceele din mediul rural. In fiecare an, liceenii care provin din familii cu venituri mici depun cereri pentru a beneficia de programul național de protecție sociala ”Bani de liceu”. Anul acesta numarul solicitarilor este mai mic decat anul trecut.…