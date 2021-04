Sute de doze de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19 sunt aruncate in fiecare zi in Stockholm pentru ca oamenii refuza sa fie injectati cu acest ser, a declarat luni un medic sef din Suedia pentru postul de televiziune SVT – transmite dpa. Johan Styrud, de la Asociatia medicala din Stockholm, a spus ca este imposibil sa se gaseasca suficienti doritori pentru a vaccina suficient de repede si ca, daca vaccinul nu este administrat in cateva ore, trebuie sa fie aruncat. Dupa ce un numar mic de persoane au prezentat cheaguri de sange in urma vaccinarii cu AstraZeneca, utilizarea acestuia a fost limitata…