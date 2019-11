Sute de demonstranti pro-China au iesit in strada la Hong Kong in sprijinul autoritatilor, pentru a denunta protestele anti-guvernamentale tot mai violente din orasul guvernat de Beijing si pentru a sprijini politia care a devenit principala tinta a atacurilor, transmite Reuters potrivit news.ro

In fosta colonie britanica au loc demonstratii de peste cinci luni, protestatarii pro-democratie fiind nemultumiti de implicarea Partidului Comunist in ingradirea drepturilor garantate in oras, dupa revenirea aacestui sub guvernare chineza, in 1997.

Protestatarii mai sunt nemultumiti din…