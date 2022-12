Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit dreptul de a urmari in timp real evoluția daunelor pentru RCA. Sursa articolului: Veste buna pentru șoferii din Romania. ASF va putea urmari in timp real daunele RCA Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Societațile care subscriu asigurari de viața in Romania au platit, in primele noua luni din 2022, aproape 1,2 miliarde de lei sub forma de maturitați, rascumparari totale sau rascumparari parțiale, arata datele agregate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in Raportul privind evoluția pieței…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a conceput o Ordonanța de Urgența, adoptata de Guvern in urma cu cateva zile, care va taia comisionul pe contribuție la Pilonul II de pensii și va introduce un comision unic.

- Furnizorii nu vor putea deconecta de la de serviciile locativ-comunale gospodariile casnice atribuite categoriei de vulnerabilitate ridicata sau foarte ridicata, in perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023. Un proiect de lege care interzice deconectarile in perioada rece a anului a fost votat astazi…

- ”Tinand cont de dinamica pietelor de energie din UE si implicit din Romania, ANRE este intr-un proces continuu si constant de adaptare si imbunatatire a reglementarilor comerciale in acord cu legislatia primara si cu necesitatile tuturor participantilor la piata de energie. In acest sens am elaborat…

- Daca vrei sa investești la bursa, trebuie sa-ți deschizi un cont de investiții la un broker de acțiuni. Dar, avand in vedere faptul ca exista atația brokeri diferiți, cum il alegi pe cel potrivit? Decizia ta in acest sens va avea repercusiuni asupra multor aspecte ale vieții tale ca investitor, de la…

- Mai multe persoane au reclamat ca au fost pacalite cu mii de euro de falși brokeri, care le-au convins sa investeasca in diferite acțiuni la bursa și in criptomonede, avertizeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- Tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii RCA au explodat. Pe fondul inflatiei si a scumpirilor generale, dar si a falimentului City Insurence, preturile la RCA au crescut cu circa 40- in august 2022, fata de august 2021. Tarifele RCA au luat-o razna. Noile tarife de referinta calculate…