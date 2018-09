Stiri pe aceeasi tema

- Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa republikanews.ro Pentru a preintampina aparitia virusului pestei porcine africane in judetul Dambovita, care poate fi Post-ul DAMBOVIȚA: Filtre rutiere impotriva pestei porcine! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Daniel Comanescu insoțit de parlamentarii PSD Dambovița și Vasile Dinu, Director General – Directia Generala Infrastructura Locala, a continuat seria deplasarilor in teritoriu, pentru a verifica stadiul lucrarilor la obiectivele de investiții din alte 12…

- Actiunea de inventariere a porcilor din gospodariile populatiei se afla, in aceasta perioada, in atentia medicilor veterinari damboviteni, care merg Post-ul Pesta a ajuns la granița județului Dambovița! DSV inventariaza porcii din gospodarii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pentru ca circula pe rețelele de socializare o poza cu porci ingropați de vii și toata lumea crede ca poza a fost facuta in Romania, s-a declanșat o mini-isterie care are șansele sa devina mega-isterie in curand. Așadar, cateva lamuriri. Poza nu este din Romania și nici nu este facuta recent. Macelul…

- Un tanar de 17 ani din Lucieni este cercetat pentru comiterea infracțiunii de violare de domiciliu. Tanarul a intrat noaptea trecuta, Post-ul DAMBOVIȚA: Dupa ce a intrat peste o vecina și a inceput sa o mangaie, un minor susține ca a greșit locuința apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accident cumplit in aceasta dimineața, pe DN 71 Bucuresti – Targoviste, la intersectia cu DJ 711B. Un șofer care a Post-ul DAMBOVIȚA: Un polițist de la serviciul rutier, omorat intr-un accident pe DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reparație incheiata la spital pentru doi barbați de 40, respectiv 41 de ani din Gura Șuții. Cei doi doreau sa Post-ul DAMBOVIȚA: Doi barbați au fost raniți in timp ce incercau sa sudeze pompa de benzina a unei mașini apare prima data in Gazeta Dambovitei .