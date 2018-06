Sute de curţi şi zeci de case inundate; un minor decedat; 14 persoane salvate de pompierii militari Sute de gospodarii inundate, 14 persoane salvate de pompieri, un minor decedat care a fost surprins de descarcarile electrice - acesta este bilantul fenomenelor meteo nefavorabile manifestate in ultimele ore la nivelul tarii, potrivit IGSU.



Efectivele ISU au actionat atat in cursul zilei de joi, cat si pe timpul noptii cu motopompe, autospeciale si tehnica grea de interventie pentru evacuarea apei din 60 de case, 71 de anexe gospodaresti, 484 de curti, 43 de subsoluri si beciuri si de pe 31 de strazi, dar si pentru salvarea persoanelor.



De asemenea, s-a actionat cu accesorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au salvat patru persoane si cateva sute de oi ramase blocate intre ape la Valea Moldovei si au intervenit pentru evacuarea apei in mai multe localitati, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. …

- Pompierii au intervenit joi seara, in urma averselor inregistrate in Capitala si in judetul Ilfov, pentru extragerea apei acumulate acolo unde au fost inundate strazi, subsoluri si curti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). La nivelul municipiului Bucuresti…

- Zeci de case, curți și anexe gospodarești au fost inundate in urma furtunilor violente. Mai mulți arbori au fost doborați de vant, iar trei drumuri județene au fost temporar blocate din cauza aluviunilor. Pompierii din toata țara au avut sute de intervenții in urma furtunilor violente cu care s-au confruntat…

- Mai multe localitati din judetul Valcea au fost inundate in urma ploilor cazute in ultimele zile. Potrivit pompierilor valceni, bilantul inundatiilor se prezinta astfel: – opt gospodarii in Vaideeni, o gospodarie in Izvorul Rece, noua animale salvate, un drum decolmatat. ...

- Potrivit reprezentantilor ISU Arges, in urma precipitatiilor abundente de luni dimineata, in localitatile Arefu, Maracineni si Budeasa Mica mai multe locuinte, curti, strazi si operatori economici au fost afectati. Pompierii au intervenit in localitatea Maracineni la 10 gospodarii si o societate…

- O caprioara care a cazut, marti dimineata, in canalul turbinei din Targu Mures, aproape de centrul orasului, a fost salvata de la inec in urma unei interventii a pompierilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ''Horea'' al judetului Mures. "Caprioara a fost zarita de…

- Update 2! Din pacate, copilul de doar doi ani a decedat la spital, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare. Update 1! Potrivit ISU Argeș, nu mai sunt alte victime ale incendiului. Copilul este in stop cardio-respirator și se fac manevre de resuscitare. Pompierii intervin in continuarea pentru stingerea…

- Circa 150 de curti si aproximativ 1.000 de hectare de teren arabil, paduri si pasuni sunt afectate de inundatii sambata, 31 martie. Pompierii teleormaneni intervin de marti, 27 martie, la scoaterea apei din zonele inundate.