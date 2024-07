Sute de crocodili au invadat orașele din nordul Mexicului după furtunile din ultimele zile Ploile abundente asociate uraganului Beryl și furtunii tropicale Alberto au determinat cel puțin 200 de crocodili sa intre in orașele din nordul statului mexican Tamaulipas. Pana in prezent, autoritațile spun ca au capturat și mutat aproximativ 200 dintre reptilele mari de cand Alberto a lovit regiunea cu ploaie in iunie. Beryl „a periat” aceeași zona […] The post Sute de crocodili au invadat orașele din nordul Mexicului dupa furtunile din ultimele zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente generate de uraganul Beryl si de furtuna tropicala Alberto au facut ca sute de crocodili sa patrunda in zonele urbane din nordul statului mexican Tamaulipas, au declarat autoritatile federale. Pina in prezent, autoritatile spun ca au capturat si au relocat aproximativ 200 de reptile…

- Ploile abundente asociate uraganului Beryl și furtunii tropicale Alberto au determinat cel puțin 200 de crocodili sa patrunda in zonele urbane din nordul statului mexican Tamaulipas, vizavi de Texas, au declarat in aceasta saptamana autoritațile federale și de stat.

- Sute de crocodili au patruns in zonele urbane din nordul statului mexican Tamaulipas din cauza ploilor abundente generate de uraganul Beryl si de furtuna tropicala Alberto, au declarat saptamana aceasta autoritatile federale, potrivit AP. Autoritatile spun ca au capturat si relocat, pana in prezent,…

- Criticile președintelui ucrainean Volodimr Zelenski la adresa Chinei referitoare la relația cu Rusia și la reticența fața de viitorul summit pentru pace s-ar putea intoarce impotriva Kievului, potrivit unei analize publicate de CNBC. Vorbind duminica trecuta la forumul Shangri-La Dialogue din Singapore,…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 15 ranite dupa ce o scena s-a prabușit la un miting de campanie electorala in statul Nuevo Leon din nordul Mexicului, transmite BBC. Scena prabușita in Mexic. Incidentul a avut loc in timp ce un candidat de centru-stanga la președinția țarii, Jorge Alvarez…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

- China se confrunta cu temperatri la extreme, de la canicula de peste 40 de grade Celsius, ploile au pus stapanire pe țara Unsprezece persoane sunt date disparute in China dupa ploile torentiale din sudul tarii, care au provocat inundatii si au dus la evacuarea a zeci de mii de locuitori, informeaza…

- Ploile vor cuprinde toate regiunile pana luni, la ora 15.00, in acelasi interval fiind semnalate si intensificari temporare ale vantului in regiunile sudice si sud-estice, conform ANM. O avertizare Cod Galben de ninsori la altitudini de peste 1.500 de metri vizeaza Carpatii Meridionali si Carpatii de…