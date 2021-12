Sute de copii i-au trimis scrisori lui Moș Crăciun In serile magice de decembrie, copiii i-au scris lui Moș Craciun cele mai frumoase și sincere scrisori. Numai la Petroșani, 300 de copii i-au trimis lui Moș Craciun scrisori. Trei dintre cele mai frumoase au fost premiate. Una din dorințele copiilor a fost ca pandemia de coronavirus sa se termine. Prin inocența lor, cei mici au ințeles ca pandemia de coronavirus i-a indepartat de intrega lume. Reprezentanții Oficiului Județean de Poșta Hunedoara i-au premiat pe cei trei caștigatori din Petroșani ai concursului „Scrie-i lui Moș Craciun”. Peste 300 de scrisori au fost trimise de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

