- Politia si conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) fac anchete la un centru de recuperare din orasul Talmaciu, unde un pacient i-a smuls ochii altuia, fara ca personalul sa poata impiedica agresiunea, a declarat, pentru AGERPRES, directorul DGASPC, Laura Vilsan.

- Consilierii judeteni vor dezbate in sedinta ordinara de joi un proiect de hotarare care vizeaza structura de conducere a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), institutie subordonata Consiliului Judetean. Patru sefe de la CJ isi vor pierde astfel functiile.

- Previziunile sumbre anunțate inca din ianuarie 2018 in legatura cu consecințele subfinanțarii județului Brașov prin bugetul de stat se adeveresc acum, la mijlocul anului. In condițiile in care bugetul județului Brașov din acest an a fost diminuat cu aproximativ 90.000.000 de lei comparativ cu 2017,…

- Fondurile substanțiale pe care Consiliul Judetean Dolj le-a alocat Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) au susținut reforma in cadrul sistemului. Institutia aflata in subordinea CJ a beneficiat de investiții de aproape 15 milioane de euro din ...

- Trei persoane si-au depus candidatura la selectia organizata de Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru postul de director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj. Este vorba de actualul interimar Lau...

- Liviu Dragnea poate fi exemplu pentru toti politicienii PSD care abandoneaza lupta cu abuzurile DNA si incearca sa se puna bine cu Laura Codruta Kovesi, sperand ca vor fi ocoliti de campania de decimare a acestui partid, scria luju.ro in 2016.. Presedintele PSD Liviu Dragnea - care in ultima perioada…

- Centrul de Plasament ”Speranța” Suceava din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a fost gazda unui eveniment dedicat Zilei Naționale pentru Adopție, in data de 4 iunie. Au participat aproximativ 40 de parinți adoptivi și 23 de copii din județul ...