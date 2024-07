Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a avut cel puțin jumatate de milion de victime in razboiul din Ucraina. Statistica este realizata de Ministerul britanic al Apararii. Britanicii mai susțin ca in luna mai rușii au inregistrat cea mai mare rata de victime de la inceputul razboiului, noteaza Mediafax.

- Pe masura ce Patriarhul Kiril devine din ce in ce mai radical, pe fondul razboiului din Ucraina, preoții ortodocși și congregațiile lor din Moldova și Estonia au inceput sa rupa legaturile cu Patriarhatul Moscovei, relateaza Politico.

- Presedintele Klaus Iohannis „se lauda” in SUA cu „o minciuna”, in vreme ce Armata are „serioase” probleme de inzestrare, spune deputatul USR Nicu Falcoi. Falcoi a declarat, miercuri, ca Romania, desi a promis de foarte mult timp ca va aloca minimum 2%, ba chiar 2,5% din Produsul Intern Brut pentru Armata,…

- Fermierii polonezi au incetat luni sa protesteze la ultimul punct de trecere a frontierei blocat cu Ucraina, au anuntat Kievul si Varsovia, suspendand o blocada care dureaza de mai multe luni si care a afectat relatiile bilaterale, relateaza Reuters. Ministerul agriculturii ucrainean a salutat, intr-un…

- Alexander Lukașenko a respins posibilitatea ca Belarus sa intre in razboiul din Ucraina, declanșat de aliatul sau cel mai apropiat, Vladimir Putin, explicand ca in acest fel „am face jocurile NATO”, potrivit Newsweek.

- Veste buna pentru antreprenorii a caror activitate a avut de suferit pe urma razboiului din Ucraina. Comisia Europeana a aprobat reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva…