- Intr-un raport pe care Trump l-a caracterizat drept „fake news”, Times a spus ca presedintele nu a platit impozite pe venit in 10 din ultimii 15 ani pana in 2017, in ciuda faptului ca a primit 427,4 milioane de dolari pana in 2018 din programe de televiziune si alte licente. Informatiile vin…

- Producatorul de automobile electrice vrea ca instanta sa anuleze doua tarife impuse de administratia Trump si sa returneze, cu dobanda, fondurile platite de Tesla din cazua acestor tarife, potrivit procesului inregistrat la Curtea pentru Comert International a Statelor Unite. Tarifele respective sunt…

- China a dat prima sa aprobare pentru un posibil vaccin impotriva COVID-19: este vorba despre Ad5-nCoV, dezvoltat de CanSino Biologics, impreuna cu Institutul de Biotehnologie din cadrul Academiei de Stiinte Medicale Militare. Unda verde deschide calea pentru o posibila productie rapida in masa in cazul…

- Sud-coreenii nu au livrat cele 400 de ventilatoare pentru care Romania a platit un avans de aproape 2,5 milioane de dolari in perioada starii de urgenta, arata Curtea de Conturi in raportul sau privind achizitiile publice derulate in primavara prin IGSU.

- Potrivit datelor analizate de Reuters, la nivel mondial sunt peste 19,92 de milioane de oameni identificati ca infectati cu coronavirus si 729.883 de persoane care au murit din cauza Covid-19. Infectiile au fost raportate in peste 2010 tari si teritorii, de la identificarea primelor cazuri, in China,…

- Tânar fiind, Vrajitorul a mers cu rucsacul în spate prin Europa, a fost ofițer al Forțelor Aeriene Regale în Canada și a predat literatura engleza la Universitatea din Teheran.Citește integral pe Digi24.ro

- AstraZeneca va fi scutita de plata de compensatii, in cazul unor eventuale efecte secundare ale vaccinului pentru COVID-19 AstraZeneca va fi protejata de eventualele cereri de compensatii legate de vaccinul pentru COVID-19 in majoritatea tarilor cu care compania a incheiat acorduri pentru livrarea acestuia,…

- Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a anunțat miercuri un imprumut de 1 miliard de dolari acordat Americii Latine și Caraibelor pentru acces la vaccinul anti-Covid dezvoltat de China. Declarația a fost facuta in timpul unei videoconferințe cu omologii din țarile din America Latina, potrivit CNN.