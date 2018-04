Stiri pe aceeasi tema

- Ungurii au inceput sa voteze in dimineata aceasta cu ocazia alegerilor legislative unde premierul in functie, Viktor Orban, icoana a drepturilor populiste europene, este considerat favorit pentru a prelua cel de-al treilea mandat si a-si consolida puterea autoritara asumata.

- Datorita sprijinului domnului Ing. Mircea Letiu, fost membru in Adunarea Eparhiala a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului, Sfanta Lumina, luata de pe Sfantul Mormant de la Ierusalim, va ajunge pentru a noua oara si in Eparhia noastra. Intrucat Aeroportul din Baia Mare este in faza lucrarilor…

- Nationala feminina de tineret U20 a obtinut, sambata, a doua victorie in cadrul turneului de la Cluj-Napoca, dupa ce a invins Georgia cu 32-13 (17-7) si este aproape calificata la Campionatul Mondial de handbal din Ungaria.

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Szijjarto Peter, a afirmat, joi, la Targu-Mures, ca un milion de euro s-a investit in studii de fezabilitate pentru dezvoltarea unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta. Szijjarto Peter a declarat, joi, in…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…