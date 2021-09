Sute de cerșetori și oameni ai străzii, depistați pe străzile din Timișoara de Poliția Locală Pandemia nu i-a alungat pe cerșetori de pe strazile Timișoarei. Polițiștii locali acționeaza in continuare pentru depistarea și luarea masurilor legale, conform atribuțiilor, in cazul persoanelor care apeleaza la mila publicului și a oamenilor strazii de pe raza orașului. De la inceputul acestui an, pe strazile Timișoarei, au fost depistate 458 de persoane fara adapost ... The post Sute de cerșetori și oameni ai strazii, depistați pe strazile din Timișoara de Poliția Locala appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

