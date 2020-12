Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent au fost identificate un numar de 302 centre de vaccinare anti-COVID in unitati sanitare pentru demararea campaniei de imunizare a personalului medical, anunța Ministerul Sanatatii. Alte 597 de spatii, in afara unitatilor sanitare, au fost stabilite pentru pentru etapele de vaccinare…

- Spitalului Domodedovo, din sudul Moscovei, care a anuntat astazi ca a inceput sa vaccineze populatia locala cu vaccinul rusesc anti-Covid-19 Sputnik V, relateaza Reuters, citata de news.ro . Spitalul anunta pe site ca locuitorii care doresc sa se vaccineze trebuie sa se inscrie pe un site guvernamental…

- ATENȚIE: Pentru sezonul 2020-2021, Ministerul Sanatatii a achizitionat 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate dubla fața de anul trecut, in vederea imunizarii unui numar cit mai mare de persoane cu risc ridicat de imbolnavire.

- Ministerul Sanatatii anunta ca a inceput campania anuala de vaccinare antigripala gratuita, prin distribuirea primei transe – 330.000 de doze – de vaccin la nivel national. In cadrul campaniei vor fi imunizate, cu prioritate, persoanele de peste 65 de ani, cu boli cronice, boli metabolice,…