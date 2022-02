Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a spus, la dezbaterea pe marginea bugetului Clujului, ca va face atatea creșe, incat nu vor fi copii sa pe umple. ”Atatea creșe o sa facem la Cluj-Napoca ca nu o sa fie destui copii ca sa le umplem, o sa vedeți”, a declarat Emil Boc, dar nu este prima data cand spune acest lucru.Realitatea…

- Primarul Emil Boc a raspuns criticilor cu privire la intalnirea pe care a avut-o, saptamana trecuta, cu liderul AUR George Simion. Cel mai dur repros a venit din partea liderului deputatilor UDMR, Csoma Botond, care a sustinut ca primarul Clujului l-ar fi legitimat astfel pe acest „scandalagiu extremist”.

- București: Sute de garaje vor fi demolate in Sectorul 6 ArhivaFoto: Atena Teognoste. Aproape 450 de garaje vor fi demolate, în Sectorul 6 al Capitalei, pentru a se crea circa 670 de locuri de parcare. Potrivit unui comunicat dat azi publicitatii, multe dintre garajele identificate sunt…

- Instanta a decis demolarea unei biserici din municipiul Constanta, care a fost ridicata fara autorizatie, iar potrivit deciziei, ramase definitive, Primaria Constanta trebuie sa demoleze acea constructie in termen de 90 de zile. Arhiepiscopia Tomisului a anuntat ca se afla in dialog cu Primaria pentru…

- Primarul Emil Boc susține ca nu se aproba nicio autorizație fara sa nu fie asfalt. Edilul a fost intrebat de ce nu permite construcții in Sopor, Borhanci sau alte zone. ”Mai oameni buni. Hai sa ne ințelege. Am spus foarte clar. In Cluj nu se mai ajunge acasa decat pe asfalt. Poate sa vina…

- Targul de Craciun din Cluj-Napoca, anulat anul trecut din cauza pandemiei, va avea loc in acest an in perioada 26 noiembrie-31 decembrie. Primarul Emil Boc, a declarat, vineri, la un post de radio local, doar puțin peste 2000 de clujeni vor avea acces simultan la ediția din acest an a Targului de Craciun.

- Primarul Emil Boc anunța organizarea Targului de Craciun 2021, la Cluj-Napoca. Edilul vorbește despre reducerea numarului de comercianți și despre dispariția scenei. Boc mai spune ca va fi limitat numarul participanților. ”Targul de Craciun va fi intre 26 noiembrie – 31 decembrie. Conform legii se poate…

- Primarul Emil Boc a anunțat finalizarea unui important obiectiv turistic din Cluj-Napoca, iluminarea fantanii arteziene din Parcul Central. ”Probe tehnice pentru iluminatul arhitectural al fantanii arteziene din Parcul Central „Simion Barnuțiu”. Noul sistem de lumini va fi inaugurat saptamana viitoare,…