- BAFTOS… Absolventul ghinionist de la Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu”, care picase la mustața Bacalaureatul, a reușit, in cele din urma, sa promoveze. Acesta a facut contestație la materia la care a luat cel mai mic punctaj: 4,85 la limba romana, unul dintre evaluatori notandu-l, cel mai probabil,…

- REZULTATE… Ministerul Educației a publicat rezultatele la Bacalaureat pe site-ul bacalaureat.edu.ro, precum și la avizierele unitaților de invațamant. In județul Vaslui au fost inregistrate trei medii de 10, una la Colegiul „Gh. Roșca Codreanu” Barlad, una Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui…

- REZULTATE… Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” (LNK) iși reconfirma, din nou, locul: are singura medie de 10 din municipiul Vaslui la Evaluarea Naționala. Eleva Teodora Canțur-Darie a reușit sa obțina nota 10 atat la proba de limba romana, cat și la matematica. A terminat clasa a VIII-a cu media 10…

- REZULTATE… Elevii vasluieni s-au intors cu premii de la etapa nationala a Olimpiadei Interdisciplinare “Stiintele Pamantului” 2022. Norina Stefania Alexandru, de la Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui a obtinut o Mentiune MEN (Ministerul Educatiei Nationale) si un Premiu Special din partea…

- INVATAMANT… Inscrierile la examenul de titularizare au inceput ieri, 9 mai. Candidatii care isi doresc sa participe, trebuie sa-si depuna dosarele pana pe data de 17 mai, inclusiv, la sala de sedinte a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui, in intervalul orar 09:00-16:00. Inspectoratul…

- MERITUOSI…Olimpiada Nationala de Biologie de la Cluj a fost pentru micii biologi ai judetului Vaslui prilejul de a arata ca Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui este o adevarata scoala care ii pregateste pe viitorii medici ai Romaniei. Asadar, echipa de elevi care a facut deplasarea la…

- COMPETIȚIE… Județul Vaslui a caștigat un Premiu I și doua Mențiuni la Concursul național “Made for Europe”, o competiție a produselor realizate in cadrul proiectelor europene. Premiul I a fost obținut de Ioana-Dana Vieru, eleva in clasa a XI-a (bilingv franceza – Științe Sociale) la Liceul Teoretic…

- REZULTATE… Elevii vasluieni, care au reprezentat județul Vaslui la Olimpiada Naționala de Chimie, s-au intors acasa cu premii. Cel mai bun rezultat a fost obținut de elevul Gabriel-Teodor Toma de la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui: al treilea punctaj pe țara și locul IV la nivelul clasei…