- Razboi in Ucraina, ziua 207. Lupte grele in estul si sud-estul Ucrainei, rusii ataca tinte la sol cu rachete sol-aer. Aliatul lui Putin, Ramzan Kadirov, a anuntat ca a trimis doua batalioane de mercenari ceceni pe front, dar si ca va forma patru batalioan

- Cehia, care asigura in prezent presedintia prin rotatie a Uniunii Europene, a cerut sambata crearea unui tribunal international pentru crime de razboi, dupa descoperirea in estul Ucrainei a sute de corpuri inhumate sumar, relateaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 206. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca a comis crime de razboi in nord-estul Ucrainei. Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, s-a aratat socat de cele gropile comune descoperite in orasul recucerit Izium.

- Razboi in Ucraina ziua 146. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit, luni, asupra unei finantari suplimentare de 500 de milioane de euro din partea UE pentru furnizarea de arme Ucrainei.