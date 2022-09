Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 206. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca a comis crime de razboi in nord-estul Ucrainei. Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, s-a aratat socat de cele gropile comune descoperite in orasul recucerit Izium.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei il acuza pe liderul cecen Ramzan Kadirov de „crime de razboi”. Liderul cecen a reacționat rapid la acuzațiile instituției și intreaba unde sa vina„ pentru a stabili totuși cine este criminal și terorist”, scrie ria.ru.

- Fortele ruse au comis 27.203 crime de agresiune si de razboi pe teritoriul ucrainean de la inceputul invaziei și pana in prezent, potrivit unui raport publicat luni de Biroul procurorului general al tarii, citat de agentiile de presa EFE si Ukrinform.Conform documentului, 26.190 de delicte se refera…

- Razboi in Ucraina ziua 146. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit, luni, asupra unei finantari suplimentare de 500 de milioane de euro din partea UE pentru furnizarea de arme Ucrainei.

- Cehia preia vineri presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), ”in vremuri grele” in Europa, in timp ce toate privirile sunt atintite asupra Ucranei. Aceasta presedintie, pe care Cehia o preia de la Franta si urmeaza sa o predea Suediei, ”nu este prevazuta cu vreme buna, ea este prevazuta cu vreme…