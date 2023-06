Sute de blocuri din toate sectoarele Capitalei rămân, cu zilele, fără apă caldă din cauza unor lucrări Luna lui „Cuptor” incepe „in forța”, cu lucrari la rețeaua de termoficare din București. De luni, 3 iulie, aproape 600 de blocuri, din toate cele șase sectoare ale Capitalei, vor ramane fara apa calda. In unele cazuri, s-a anunțat oficial ca lucrarile sunt estimate sa dureze peste 10 zile. Așadar, in plina vara, locuitorii blocurilor […] The post Sute de blocuri din toate sectoarele Capitalei raman, cu zilele, fara apa calda din cauza unor lucrari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a anuntat, vineri, ca va efectua lucrari de inlocuire si de reparatii pe conductele din reteaua primara in zone din toate sectoarele Capitalei, fiind afectate sute de blocuri, care vor ramane temporar fara apa calda.

- Intrebat de ce sectorarele 2, 3,5 si 6 ale Capitalei nu au apa calda pana in 14 iulie, Nicusor Dan a raspuns, luni seara, la Digi24, ca sunt lucrari de schimbare a retelei principale. ”Un lucru bun este ca am reusit si deja avem datele, am reusit sa schimbam mult mai mult din reteaua principala decat…

- Gabriela Firea il critica din nou pe succesorul sau in fotoliul de primar general al Capitalei. Social-democrata aflata in fruntea PSD București readuce in discuție problema lipsei apei calde in Capitala. Un neajuns cu care s-au confruntat in ultima perioada mulți locuitori ai Capitalei, in plina vara,…

- CITESTE SI Festivalul Filmului European se deschide, luni, la Bucuresti, cu filmul The Pod Generation regizat de Sophie Barthes 10:58 1 Garda de Mediu a amendat o firma de constructii cu 60.000 de lei pentru ca a depozitat intr-o parcare deseuri provenite din lucrari de decopertare a strazilor 10:53…

- In Sectorul 1 - 60 de blocuri nu au apa calda, in Sectorul 2 circa 200, in Sectorul 3 - circa 170 de blocuri, in Sectorul 4 - 26 blocuri, in Sectorul 5 -108, iar in Sectorul 6 - 176. Termenul de remediere este marți pentru o parte din avarii, pentru altele cateva zile. Mai multe informații pe aplicația…

- Avaria majora la rețeaua de termoficare din Capitala. Bucureștenii din sectoarele 2,3 și 4 au ramasa fara apa calda și caldura. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut…

- Peste 3.000 de blocuri din București au apa calda oprita sau furnizata cu deficiente, a anunțat Termoenergetica, care estimeaza ca punerea in functiune pentru multe dintre dintre ele va avea loc in cursul zilei de joi, 4 mai, iar pentru altele, in zilele urmatoare, transmite Agerpres.Potrivit site-ului…

