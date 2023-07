Termoenergetica anunta ca, incepand de luni, 24 iulie, se vor efectua lucrari de inlocuire, modernizare si de reparatii pe conductele retelei primare in zone din sectoarele 1, 3, 4, 5 si 6 din Capitala. Este vorba despre un numar total de aproximativ 300 de blocuri pentru care va fi sistata furnizarea apei calde. In zona […] The post Sute de blocuri din Capitala, din nou fara apa calda, in ciuda caniculei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .