Sute de balene eşuate într-un golf din Tasmania au murit Sute de balene-pilot esuate intr-un golf izolat din Tasmania au murit, insa salvatorii continua sa faca tot posibilul miercuri pentru salvarea altor cateva zeci aflate inca in viata, informeaza AFP. In plus, alte circa 200 de balene au fost descoperite miercuri, esuate putin mai departe de Macquarie Harbour. Ele ridica la 470 numarul total al balenelor esuate in acest vast golf inchis de o stramtoare ingusta de pe coasta de vest, salbatica si putin populata, a insulei australiene. Circa 270 de balene-pilot fusesera descoperite luni, declansand o vasta operatiune de salvare, majoritatea fiind esuate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Imagini sfasietoare in golful Macquarie din vestul Tasmaniei. 270 de balene-pilot au esuat pe un banc de nisip, iar 90 dintre ele au murit.O echipa formata din biologi si experti marini a fost trimisa la fata locului pentru a analiza cum pot fi salvate.

- Aproximativ o treime dintre cele 270 de balene-pilot esuate pe coasta vestica a Tasmaniei, in sudul Australiei, au murit, potrivit echipelor de salvare care au precizat ca operatiunile pentru a veni in ajutorul acestor cetacee ar putea dura mai multe zile, relateaza marti EFE, potrivit Agerpres.Balenele…

- Circa 250 de balene au esuat intr-un golf de pe coasta vestica a insulei australiene Tasmania, a anuntat luni Departamentul pentru protejarea faunei salbatice din aceasta regiune, potrivit DPA, potrivit Agerpres.O echipa de salvare formata din biologi marini a fost trimisa la Macquarie Harbour…

