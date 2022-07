Sute de bagaje abandonate în aeroport, după ce mai multe zboruri au fost anulate Numarul mare de curse anulate din cauza personalului insuficient a creat situații greu de imaginat pe aeroporturile din Europa. Sute de bagaje zac abandonate, ca urmare a haosului creat. Pe aeroportul din Frankfurt zac abandonate sute de trollere și genți, dupa anularea mai multor zboruri in ultimele zile. Valizele au fost lasate langa benzile transportatoare, […] The post Sute de bagaje abandonate in aeroport, dupa ce mai multe zboruri au fost anulate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

