- Descinderi in capitala. Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal sub conducerea PCCOCS, au ridicat circa 17 tone de narghilea și peste 1,5 milioane țigari in Chișinau, ce urmau sa fie transportate ilegal in Romania, anunța oamenii legii.

- Județul Bistrița-Nasaud a primit 179 de tichete pentru mamele cu nou-nascuți. Instituția prefectului le va distribui primariilor, iar mai apoi vor ajunge la persoanele care au nevoie de ele. Un tichet este incarcat cu 2000 de lei, bani care pot fi folosiți pentru anumite produse necesare ingrijirii…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu aproximativ 10 tone de articole second-hand. Joi, 04 mai a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere…

- TIR incarcat cu 10 tone de articole second hand, intors de la frontiera. Un TIR incarcat cu 10 tone de articole second hand trimise din Germania spre o firma din Suceava a fost intors de la vama Petea. Nu a fost permisa intrarea in tara deoarece hainele nu au fost supuse operatiunilor de curatare, informeaza,…

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal sub conducerea PCCOCS, cu suportul SFS și ANSP, au ridicat marți, 25 aprilie, peste 330 de flacoane cu botox cosmetic de contrabanda, in cadrul perchezițiilor in 18 locații din Chișinau, dar și din alte localitați. Suplimentar, oamenii…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu 20 tone de articole second-hand. Ieri, 18 aprilie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Miercuri, 22 martie, polițiștii de investigare a criminalitații economice au organizat și executat o acțiune pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit in domeniul contrafacerii și comercializarii de marfuri in municipiul Baia Mare. Astfel, au fost verificate trei…