Sute de arestări la nivel internațional. Cum au fost decriptați criminalii. Operațiunea Trojan Shield/Ironside Infiltrarea de catre poliție a unei aplicații folosite pentru schimbul de mesaje codificate intre infractori a permis un val gigantic de arestari in cadrul rețelelor criminale de tot felul. Au fost necesari trei ani și colaborarea forțelor de poliție din mai multe țari pentru a realiza o operațiune de mare amploare impotriva crimei organizate: sute […] The post Sute de arestari la nivel internațional. Cum au fost decriptați criminalii. Operațiunea Trojan Shield/Ironside first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

