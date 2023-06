Stiri pe aceeasi tema

- O noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 11.00 GMT la Paris. Este pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta. S a produs o tragedie Este vorba despre un adolescent ucis de un politist, a anuntat presedintia, anunta AFP.Seful statului a convocat…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a convocat joi, 29 iunie, o reuniune de criza si a denuntat ”violente nejustificabile” dupa a doua noapte de ciocniri declansate de moartea unui adolescent ucis de politie in apropiere de Paris, transmite Agerpres . Dupa moartea lui Nahel M., un adolescent de 17…

- Peste 2 milioane de francezi, din care cel puțin 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- E haos total in Franța, unde francezii au ieșit pe strazi pentru a protesta impotriva masurilor adoptate de președintele Macron. De 1 mai, strazile marilor orașe au aratat ca dupa razboi, unde sute de persoane au fost ranite in urma confruntarilor dintre manifestanti si fortele de ordine produse in…

- Sute de persoane au fost ranite, luni, in urma confruntarilor dintre manifestanti si fortele de ordine produse in cursul mitingurilor desfasurate in Franta, anunta autoritatile franceze, precizand ca aproape 300 de protestatari au fost retinuti, informeaza Mediafax.Peste 780.000 de oameni au participat…

- Aproape un milion de francezi, din care peste 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Zeci de persoane au fost retinute in Franta in cursul protestelor fata de reforma pensiilor desfasurate joi, iar cel putin zece agenti ai fortelor de ordine au fost raniti in confruntari cu demonstranti, anunta autoritatile de la Paris, scrie Mediafax.Potrivit Ministerului francez de Interne, aproximativ…

- „Sprijin deplin pentru politisti, jandarmi, pompieri care ii protejeaza pe manifestanti si proprietatea publica si privata", a adaugat ministrul de Interne. Numarul manifestantilor raniti, intre care cativa constatati de jurnalisti AFP, nu a fost disponibil imediat.Cel putin 57.000 de persoane au manifestat…