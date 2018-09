Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate au folosit vineri gaze lacrimogene si tunuri cu apa impotriva angajatilor care protestau fata de conditiile de munca nesigure pe noul aeroport din Istanbul, informeaza presa turca, relateaza dpa preluata de Agerpres. Jandarmeria a intervenit pentru a dispersa sutele de…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- Autoritațile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfașurare de forțe navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters preluat de mediafax.Germania analizeaza posibilitatea acordarii…

- Banca Centrala a Turciei a decis sa mentina dobanda de baza la 17,75%, la prima sedinta de politica monetara a noii conduceri, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Analiştii se aşteptau la o majorare a costului creditului pe fondul inflaţiei ridicate. După anunţul…

- Autoritatile turce au anuntat, luni, arestarea a 43 de indivizi suspectati de apartenenta la organizatia terorista Stat Islamic, dupa o serie de razii efectuate in orasul Istanbul, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Politia turca a efectuat in ultimele zile razii in 15…

- Autoritatile turce au retinut-o pe sotia lui Abu Omar al-Shishani, fost ''ministru de razboi'' al gruparii Stat Islamic ucis in lupta in urma cu doi ani, arestare survenita la Istanbul in cadrul unei operatiuni antiteroriste in aceasta luna, a anuntat joi seara politia turca, citata de Reuters. …

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Trei oameni si-au pierdut viata si cel putin 19 persoane au fost retinute duminica in diferite incidente in timpul scrutinului prezidential si legislativ din Turcia, informeaza EFE. Intr-o altercatie care a avut loc la un centru de votare din Erzurum, din estul tarii, si-au pierdut viata trei persoane…