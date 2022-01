Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad apeleaza la voluntari pentru a putea face fata numarului mare de amenzi pe care trebuie sa le emita pe numele celor care nu au completat la frontiera formularul digital. Pana acum au fost date peste 1.700 de sanctiuni, informeaza Digi24 . Dupa ce in lunile trecute…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marti ca Directia de Sanatate Publica (DSP) are acces la baza de date cu persoanele care intra in tara, le identifica pe cele care nu au completat formularul digital PLF in 24 de ore si emite automat sanctiunea, pe care o trimite prin posta la…

- Formularul de localizare este obligatoriu de luni in toate punctele de trecere a frontierei. Toți cetațenii care vor sa intre in Romania trebuie sa completeze acest document electronic, care va elimina triajul epidemiologic efectuat pana acum de angajații DSP.

- Formularul digital. Incepand de luni, 20 decembrie 2021, cetațenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei, intrucat toate datele din declarația epidemiologica se regasesc in formularul digital de intrare…

- Formularul digital de intrare in Romania este obligatoriu de luni, 20 decembrie, iar cei care nu il completeaza pot fi amendați chiar și cu 3.000 de lei. Politia de Frontiera a precizat ca persoana care nu are completat formularul digital de intrare in Romania – utilizat incepand de luni – poate face…

- Incepand de luni, 20 decembrie 2021, o persoana care nu are completat formularul digital de intrare in Romania poate face acest lucru in termen de 24 de ore de la intrarea in tara, iar in caz contrar va fi primi o amenda cuprinsa intre 2.000 si 3.000 de lei, informeaza Poliția de Frontiera, citata de…

- Poliția de Frontiera atrage atenția ca din 20 decembrie, toate persoanele care intra in Romania, cetateni romani sau straini, trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), indiferent de specificul punctului de trecere a frontierei folosit: rutier, aerian, feroviar sau naval.…

