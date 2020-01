Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proportii a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in localitatea buzoiana Stalpu, in urma caruia cateva sute de animale au murit intoxicate cu monoxid de carbon si alte substante toxice. „La fata locului s-au deplasat 30 de salvatori cu sase autospeciale de lucru cu apa si spuma,…

- Tragedie la o gradina zoologica din orasul Krefeld, Germania. In jur de 30 de animale, printre care urangutani, cimpanzei si gorile, au murit in urma unui devastator incendiu. Niciun animal care se afla in cusca cuprinsa de flacari nu a supravietuit.

- Incendiu de proportii in raionul Drochia. Un barbat a murit dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Tragedia s-a produs noaptea trecuta.Apelul la Serviciul 112 a fost inregistrat la ora 02:25.

- Mai multe animale, printre care trei girafe, au murit in urma unui incendiu declansat joi seara intr-un parc zoologic din statul american Ohio, au relatat reprezentantii stabilimentului si presa locala, potrivit AFP. Intr-o inregistrate difuzata de NBC News, apar doua girafe care ies din tarcul lor…

- Scene de groaza in Olt dupa ce o femeie s-a stins in mod tragic. O femeie in varsta de 81 de ani a murit, joi, intr-un incendiu de vegetație uscata care a cuprins un teren viran din apropierea gospodariei sale din comuna Bobicești, județul Olt.

- 40 de tone de fan au fost distruse intr-un incendiu izbucnit astazi la un depozit de furaje din localitatea Hanțești, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In flacari au pierit un cal și un vițel. ”Au mai ars elemente de tamplarie din PVC si lemn, o parte din izolatia exterioara…