- Grupul Damen a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca va disponibiliza aproximativ 1.050 de angajati, motivele invocate fiind o incetinere a activitatii cauzata de pretul scazut al petrolului, dar si de epidemia de Covid-19. “La ȋnceputul acestui an, Grupul Damen a prezentat un plan ambitios…

- Daimler va trebui sa reduca mai multe locuri de munca decat cele 15.000 anunțate anterior, a declarat șeful diviziei de resurse umane a companiei, pentru agenția germana DPA. Compania deține in Romania doua fabrici in Cugir si Sebes, unde lucreaza mii de angajați. Industria auto a fost puternic lovita…

- Fabrica de pantaloni RHM Pants din judetul Covasna, care apartine producatorului german Dr. Bock Industries, se inchide din cauza pandemiei de coronavirus. Fabrica are peste 200 de angajati. Compania...